Bertram Derthona firma Ambrosin

TORTONA - Da Agrigento, dove ha giocato le ultime tre stagioni, a Tortona: è il percorso sportivo di Lorenzo Ambrosin, guardia classe 1997, che toglie la canotta della M Rinnovabili e indossa quella della Bertram Derthona.

Veneto di Motta di Livenza, cresce nel vivaio dell'Umana Reyer Venezia, con cui vince lo scudetto Under 15, sfiorando altri due tricolori, con l'Under 17 (sconfitta in finale da Virtus Bologna) e con l'Under 20, quando gli orogranata cedono a Cantù.

Nel 2015 Ambrosin partecipa, con Venezia, all'Adidas Next Generation Tournament, torneo giovanile organizzato dalla Turkish Airlines Euroleague. Il debutto tra i senior è in C con Pallacanestro Favaro (2013 - 14) con 6,9 punti a partita. Dal 2015 al 2017 due campionati con Bc Jesolo, in C Silver (13 punti di media) e in C Gold (14,4). Prestazioni che accendono i riflettori su di lui: arriva la chiamata dalla M Rinnovabili Agrigento, una delle formazioni più costanti della A2. Tre annate per Lorenzo: nella prima contribuisce alla conquista dei playoff (10 punti, 25 minuti di utilizzo) con Franco Ciani allenatore,con eliminazione al primo turno contro Fortitudo Bologna.

Nel secondo anno la guardia aumenta il suo rendimento offensivo (10,5 punti), ma Agrigento non centra gli spareggi promozione. Nel terzo continua la crescita di Ambrosin, agli ordini di coach Devis Cagnardi, 11 punti di media e secondo posto dei siciliani al momento dello stop.

Ora la nuova avventura a Tortona. "Un giocatore nel mirino di molte società - sottolinea l'amministratore delegato, Marco Picchi - Sapevano di avere una concorrenza numerosa e agguerrita, ma lo abbiamo cercato con grande convinzione e siamo felici di avere con noi un talento emergente della pallacanestro italiana. Con Lorenzo vogliamo fare un passo in avanti: la sua presenza sarà molto importante per Bertram Derthona".