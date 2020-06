Jb Monferrato: Tomasini firma fino al 2022

CASALE - Prende forma la Jb Monferrato. Con la firma di Simone Tomasini, che si lega a Casale per due stagioni, fino al 2022. Guardia classe 1993, 196 centimetri, prodotto del vivaio della Blu Basket Treviglio, con cui debutta tra i senior, nel 2009 - 10, gioca poi in B con le canotte di San Giorgio su Legnano e Valsesia. La prima annata in A2 nel 2017 - 18, alla Fcl Contract Legnano, prima di trasferirsi nel campionato successivo a Rieti. Nel 2019 è in rossoblù: 24 presenze, 8.5 punti di media per nove volte in doppia cifra, con un eccellente 37 per cento da 3 punti, garantendo anche fisicità e qualità tecniche importanti per la categoria.

Proprio il general manager, Giacomo Carrera sottolinea "la grande duttilità nel reparto degli esterni che Simone può garantire. Sono molto contento che abbia capito e condiviso il progetto di Jb Monferrato: può coprire tutti i ruoli con affidabilità. Casale ha imparato a conoscerlo e apprezzarlo per le sue giocate decisive e la disponibilità fuori dal campo".

Anche il giocatore non nasconde la soddisfazione per l'accordo. "Posso così proseguire il mio percorso a Casale: non vedo l'ora di ricominciare e lasciarci tutti alle spalle questo brutto perodo. Dovremo lavorare molto per raggiungere l'obiettivo più alto. Grazie a tutti per la stima e la fiducia nei miei confronti - insiste Tomasini - Spero di rivederci presto in un PalaFerraris gremito di gente".