Alessandria Rugby, i tecnici a lezione da Sgorlon

ALESSANDRIA - Non è da tutti andare a lezione da un protagonista della storia della palla ovale italiana. I tecnici dell'Alessandria Rugby avranno questa opportunità. Anzi, hanno già iniziato, perché sabato a dirigere l'incontro di team bulding, al Rugby Club a Casalbagliano, è stato Andrea 'Ciro' Sgorlon, terza linea di fama, ora formatore di allenatori e tecnico del settore nazionale, che era nell'Italia campione d'Europa vittoriosa sulla Francia in finale a Grenoble (40-32), primo successo sui transalpini, che ha spalancato le porte del 'Sei Nazioni' per gli azzurri.

L'anno scorso è stato responsabile tecnico al Monferrato: occasione di incontro con Diego Baldovino, oggi direttore sportivo della società del capoluogo. I due sono diventati amici, "gli ho chiesto la disponibilità ad aiutarci e ha accettato subito con entusiasmo - spiega Baldovino - perché è una grande persona".

Per il presidente Eugenio Baroni "quella di sabato è stata una prima tappa. L'obiettivo è, sempre, la crescita dei nostri atleti". Sgorlon garantirà, come spiega ancora Baldovino, "una consulenza esterna, ma continuativa. Stiamo definendo un programma di incontri, da conciliare con i suoi impegni federali. Abbiamo scelto di puntare molto sulla formazione di alto livello per i nostri allenatori".