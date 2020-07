Moto sui tavolini di un bar, paura per Paolo Bellotti

ALGHERO - "Voglio rassicurare tutti, non sono ferito, sto bene". Attraverso la sua pagina facebook Paolo Bellotti tranquillizza parenti e amici dopo l'incidente di cui è rimasto vittima ieri, mentre era seduto ai tavolini del bar 'Cafferino', ad Alghero, dove l'ex consigliere comunale dal 2017 si è trasferito per lavoro (educatore alla Casa circondariale).

Bellotti stava consumando il pranzo insieme a una collega. All'improvviso uno scooter, che prima avrebbe urtato una vettura e poi un albero, è piombato sugli ospiti del locale. La dinamica è ancora al vaglio dei militi che sono intervenuti. "Lo scooter ci è volato addosso - racconta Paolo - e solo per una questione di centimetri non mi ha colpito. La collega, invece, è stata buttata a terra. Immediati i soccorsi, l'autoambulanza l'ha trasportata in ospedale per accertamenti. Nulla di rotto, per fortuna. Ci è andata davvero bene".