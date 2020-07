Tennis: a Cassine festeggiano in otto

CASSINE - Un trofeo per otto: tanti sono i vincitori (e le vincitrici) del Torneo Dunlop, primo appuntamento di tennis giovanile, sui campi del Ct Cassine. Una settimana di gare, grande entusiasmo e buon livello. Nell'Under 10 i successi di Nicole Maccario (Cassine) ed Emanuele Pilotto (Biella Academy). Nell'Under 12 primo gradino del podio per Bianca Baroglio (Dlf Alessandria) e Francesco Pansecchi (Cassine). Nell'Under 14 s'impongono Elene Tola (Asti Tennis) ed Edoardo Bondonio (Tirumapifort Chivasso). Nell'under 16 vincono Isabella Coles (Vallebelbo) e Andrea Travo (Cassine). Alle premiazioni il 'grazie' di sportivi e organizzatori e medici e infermieri dei reparti covid di Alessandria e Acqui, ai volontari della Croce Rossa di Cassine e ai Carabinieri.