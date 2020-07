Domani la prima gara: si riparte dal campo scuola

ALESSANDRIA - Tocca al campo scuola un onore. Forse anche un onere, viste le regole di un rigoroso protocollo che ancora limita, e di molto, l'attività agonistica. "Ma noi siamo felici che il comitato regionale abbia scelto la nostra società, l'Atletica Alessandria, e il campo 'Atleti azzurri d'Italia' - sottolinea Giancarlo Rapetti, direttore tecnico - per la ripartenza. Gli atleti lavorano dal 25 maggio, li vedo emozionati per un appuntamento molto atteso".

La prima riunione interprovinciale (per Alessandria, Asti e qualche società di Torino) sarà domani, sabato: si inizia alle 17.30, una ottantina gli iscritti, "in questo periodo un numero più che soddisfacente. C'è anche buona qualità". Le gare: 100 metri, 100 ostacoli femminili, 110 ostacoli maschili, 400 metri e salto in lungo. In quest'ultima prova ci sarà anche Roberto La Barbera, che a inizio settimana ha subito un lieve intervento al polso sinistro - "grazie al dottor Mauro, che è abituato a ricostruirmi" - ma vuole partecipare, anche se con un tutore. "La voglia di gareggiare è tanta. Ricominciare nella mia città è ancora più stimolante".

Possibile una seconda riunione sabato 11, con altre specialità, mentre il 23 luglio il campo del capoluogo ospiterà una gara regionale, con tesserati di tutte le società del Piemonte. il programma è in fase di definizione, probabili 200 metri, 400 ostacoli, 800 e salto con l'asta.