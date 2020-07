I due ex in attacco. E il carpigiano doc

ALESSANDRIA - Gli ex, questa volta, sono due e tutti dalla parte dell'Alessandria. E sono in attacco: Andrea Arrighini era a Carpi lo scorso campionato, in B, 34 presenze e 4 reti, prima del passaggio all'Alessandria, a cui è legato da altri due anni di contratto. Con il suo gol, domenica, ha aperto la strada per il ritorno al 'Cabassi', per la partita da dentro o fuori, giovedì alle 20.30.

Militanza biancorossa più 'antica' per Umberto Eusepi: stagione 2011 - 2012, 32 gare e 8 reti per lui, gli emiliani finalisti nei playoff per salire in B, contro la Pro Vercelli, ma sconfitti con rete, decisiva, di Marco Martini, attuale 'vice' di Gregucci.

C'è anche un carpigiano doc in maglia grigia, Federico Casarini. La sua casa era a pochi minuti dallo stadio, ma il centrocampista non ha mai giocato nella squadra della sua città. E' cresciuto nella 'Dorando Pietri', che qualche tempo dopo si è fusa con il Carpi, nella società che ha conquistato anche la A.

Il percorso di avvicinamento continua. La parola d'ordine è "coraggio": Gregucci la ripete dal triplice fischio con il Sieena, capitan Gazzi l'ha ribadita ieri a CSiamo. Il coraggio di stare alti e giocare in avanti, indispensabile in una sfida in cui sono i Grigi ad avere un solo risultato a disposizione.