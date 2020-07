Otto tappe e la finale: la SemCup 2020 è pronta

SERRAVALLE SCRIVIA - Otto tappe e la finale: qualche gara in meno rispetto al calendario originario, ma la SemCup si farà. Pronta per il via, che sarà il 16 luglio, al Serravalle Golf Club, dove si giocheranno altre quattro gare.

Marco Semino, ideatore del circuito, non si è arreso, "abbiamo ridotto gli appuntamenti, ma la formula è confermata. E, anche, le finalità benefiche". Due i progetti da sostenere con il ricavato di questa iniziativa, di cui Il Piccolo, Il Novese e L'Ovadese sono mediapartner: l'asilo delle suore Teresiane Carmelitane a Carpeneto e la fondazione Flying Angels, che si occupa di sostenere le spese di viaggio per bambini con gravi problemi di salute, che necessitano di cure e interventi in tutti gli angoli del mondo.

Fedeli quasi tutti gli sponsor: qualche uscita, ma anche nuovi sostenitori, "sempre trenta, come in passato, e anche questo è un risultato".

Le competizioni sono louisiane a coppie, seguite da apericena con premiazioni, "il tutto all'aperto e nei circoli dove si gioca, sempre rispettando tutte le disposizioni su distanziamento e sicurezza".

Dopo la tappa del 16, a luglio si gioca anche il 23, ancora a Serravalle, e il 31, a Villa Carolina. Ad agosto due appuntamenti a Serravalle, il 7 e il 27. A settembre il 4 a La Serra Valenza, il 17 a Colline del Gavi, il 24 a Serravalle. Finale il 9 ottobre, a Villa Carolina, nella classifica assoluta premi al primo netto e al miglior lordo.