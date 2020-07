Nuovo ecografo in Malattie Infettive grazie alla Fondazione Solidal

ALESSANDRIA - Diagnosticare, interpretare i sintomi e fare ricerca scientifica sul Covid-19 e più in generale sulle malattie infettive. Per farlo in maniera più semplice e rapida e direttamente al letto del paziente, il reparto di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera ha ora a disposizione un nuovo ecografo acquisito grazie ai fondi raccolti dalla Fondazione Solidal.

“Siamo particolarmente grati a tutti i donatori che hanno contribuito a questo importante acquisto – afferma il dottor Guido Chichino, direttore del reparto e referente della linea di ricerca aziendale dedicata al coronavirus – poiché ricordo che l’ecografo è divenuto ormai per noi uno strumento quotidiano indispensabile per la clinica, tanto da andare a sostituire in alcuni casi, sia per il Covid-19 e sia per altre patologie, le metodiche diagnostiche logisticamente più impegnative come la radiografia tradizionale e la Tac torace che non sempre sono disponibili nell’immediato. Il ruolo dell’ecografia ha visto infatti nel tempo un rafforzamento anche per le patologie infettive e non solo per la valutazione del paziente con trauma: grazie a questo strumento possiamo quindi compiere esami più sicuri, facilmente ripetibili e direttamente al letto del degente per malattie come l’echinococcosi cistica, la tubercolosi e le patologie Hiv correlate, oltre ad affinare i risultati interpretativi sul Covid con importanti ricadute anche sulla ricerca”.

Insieme all’ecografo già attivo nel reparto di Malattie dell’Apparato Respiratorio, diretto dal dottor Mario Salio, la Fondazione può quindi dichiarare raggiunto l’obiettivo del progetto e per questo ringrazia di cuore tutti coloro che hanno dimostrato la loro vicinanza all’Ospedale di Alessandria con piccole e grandi donazioni e senza i quali non sarebbe ora possibile inaugurare lo strumento, per un valore complessivo della campagna di 60 mila euro.

Chiunque volesse sostenere la Fondazione e quindi i professionisti sanitari può farlo effettuando le proprie donazioni sul conto corrente Iban IT52 S 05034 10408 000000005537.

Inoltre, in questo periodo di compilazione della dichiarazione dei redditi, è possibile firmare per il 5x1000 a favore della ricerca, semplicemente scegliendo il riquadro dedicato al sostegno del volontariato e inserendo il codice fiscale 96054720063 della Fondazione. Solidal per la Ricerca, facendo propria la convinzione dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria con cui collabora in sinergia, ritiene infatti che “chi ricerca cura” e promuove l’innovazione e lo sviluppo della conoscenza, consapevole del suo valore per lo sviluppo dell’intero territorio.