I bambini, gli animali e le attività all'aria aperta dopo il lockdown

FELIZZANO - Bambini e centri estivi, una stagione diversa dagli anni precedenti. Sul numero in edicola domani raccontiamo l'esperienza dell'Oasi, astrobioparco di Felizzano. La struttura di quattro ettari ospita 50 bambini dai 6 ai 12 anni che si cimentano in numerose attività ludiche e didattiche in compagnia di oltre cento animali, ma non senza difficoltà.

Stefano Pietronave, proprietario di questa realtà felizzanese, parla dell'aumento della domanda da parte delle famiglie interessate ad usufruire del servizio e di come si rapportano i più piccoli dinanzi a questa nuova libertà riacquisita dopo il lockdown.