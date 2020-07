La domenica di festa al fiume di Casale

CASALE - È stata una domenica di festa all'Imbarcadero di Casale. L'evento, a cura degli Amici del Po, ha visto la partecipazione di Croce Rossa, Protezione Civile, Rainbow Team, Circolo Shamandura, Legambiente e associazione Yamato. Il risultato? Una giornata di sole e divertimento, svago e relax a pochi passi dal centro città tra gite in barcè, spuntini, tintarella, tuffi collettivi (per sensibilizzare alla cura della qualità delle acque del fiume), workshop e dimostrazioni di motonautica, tutto in completa sicurezza, oltremodo importante anche in virtù della massiccia presenza di bambini.

Intanto c'è qualcuno, come gli storici concorrenti di MelaGodoUnBoat, che già aspetta il prossimo Galleggia non Galleggia, evento rinviato per il Covid al 2021.