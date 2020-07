Bertram, accordo con Sanders

TORTONA - Jamarr Sanders resta alla Bertram Derthona. La guardia classe '88 non ha esercitato l'opzione di uscita e ha accettato di ridiscutere il suo accordo, fino a giugno 2021. Una opportunità per proseguire un cammino iniziato a gennaio e bruscamente interrotto dallo stop ai campionati.

In tutto, fino ad ora, sei partite (tre vittorie), 13,5 punti di media, 5.5 rimbalzi e 4.2 assist, numeri che raccontano la versatilità del giocatore, anche al servizio della squadra.

"Molto felice di restare a Tortona: la società ha allestito un roster profondo e con molto talento. Io ho una grande voglia di tornare in campo - sottolinea Sanders - come credo tutti i miei compagni. Pronti per disputare una grande stagione e provare a vincere il maggior numero di partite".