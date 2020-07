Inchiostro Festival più forte del Covid

Inchiostro Festival non si arrende al Covid 19. Invece di presentare tutte le sue proposte in un weekend, propone più appuntamenti diluiti nel tempo. Si inizia sabato nel chiostro di Santa Maria di Castello: alle 15 un workshop di cianotipia e alle 17 l'inaugurazione della mostra Abissi, che raccoglie i lavori realizzati da ventuno studenti dello Ied di Milano in un corso coordinato da Arianna Vairo e Ambra Garlaschelli. Nella galleria fotografica alcune di queste opere.