Aree verdi: al via il nuovo appalto

ALESSANDRIA - A giorni verrà dato il via al nuovo appalto di servizio per la gestione e manutenzione delle aree verdi comunali. Lo comunica in una nota l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Patrimonio e Aree verdi, Giovanni Barosini.

Si è dunque conclusa la procedura di gara, avviata a fine febbraio, per l’assegnazione del nuovo appalto di servizi per il triennio 2020-2022, con possibile opzione anche per il triennio successivo. La gestione e manutenzione delle aree verdi partirà con nuove modalità rispetto al passato e un'articolazione in lotti differenti. Rispetto a prima, il territorio comunale è stato suddiviso in 4 quadranti e il servizio è stato affidato ad altrettante ditte: la zona centrale, cui è accorpata anche tutta la Fraschetta (Simeoni Ermanno), e le zone nord (La Ruota Cooperativa Sociale), sud (Bigalli Libero) e dei quartieri Pista ed Europa (Marcondiro/Labi).

Tutte le ditte aggiudicatarie hanno offerto ribassi d’asta considerevoli e hanno aderito alle proposte dell’offerta tecnica che gli uffici avevano predisposto. L’Amministrazione vedrà così aumentare notevolmente i servizi previsti rispetto al progetto redatto dagli uffici e approvato a gennaio.

Il contratto di appalto di manutenzione aree verdi comunali è terminato nel 2019 ed è stato pertanto predisposta una nuova procedura di gara per la assegnazione del nuovo sevizio. L’appalto include la manutenzione dei prati erbosi, delle siepi e degli arbusti, la potatura delle piante, la pulizia delle aree verdi, il diserbo meccanico dalle erbe infestanti di tutto il territorio comunale (non solo per le aree verdi quindi ma per tutte le aree pavimentate che lo richiederanno, compresi i marciapiedi), che dovranno essere condotte contestualmente ogni qualvolta si interverrà, così da riuscire a rendere complessivamente un servizio di pulizia e decoro delle aree. Buona parte del materiale di sfalcio delle aree verdi non verrà più conferito in piattaforma ma reimpiegato come ammendante dalle ditte operatrici, con risparmi sui costi di smaltimento a carico del Comune.

Con le maggiori risorse messe a disposizione dall’Amministrazione, è stata aumentata la frequenza dei tagli annuali dei prati, sempre differenziata per tipologia di area (da un minimo di 3 ad un massimo di 5 tagli annuali).

In ognuno dei 4 quadranti in cui è stato suddiviso il territorio, sono state individuate aree di pregio (parchi, aree verdi scolastiche, aree di eccellenza) per i quali tutte le ditte hanno proposto il raddoppio dei 4 tagli previsti nel progetto. Ogni ditta aggiudicataria si prenderà cura di alcune aree individuate nell’offerta tecnica della gara, con progetti di riqualificazione delle stesse, che non graveranno quindi più sui costi a carico del Comune.

Sono state presentate proposte organizzative, da parte di tutte le ditte aggiudicatarie, che privilegiano soluzioni a basso impatto ambientale e ad elevato contenuto di innovazione tecnologica ed ecosostenibilità.

Verrà approntato un sistema di comunicazione sofisticato, grazie al quale potranno essere resi noti a tutti i programmi di intervento, i luoghi dove quotidianamente si interviene, potranno essere fatte le segnalazione per eventuali problemi. Sarà attivato un processo di “customer satisfaction” così da poter migliorare, con il contributo di tutti, la qualità del servizio reso e, nel contempo, rendere più semplice, per gli addetti comunali, il controllo delle attività condotte (nel corso del 2020 il servizio verrà perfezionato e reso accessibile direttamente dal sito internet comunale)

L’appalto è stato progettato al fine di poter utilizzare tutte le risorse finanziare disponibili, sia quelle derivanti dal recupero dei ribassi d’asta ottenuti (circa 500 mila euro all’anno) sia dalle maggiori risorse che il Comune potrà mettere a disposizione nel corso del triennio.

“Per la fine di luglio o l'inizio di agosto i nuovi servizi saranno avviati, sperando così di poter, nel medio periodo, arrivare ad una conduzione del servizio più efficace ed efficiente, così di poter finalmente risolvere strutturalmente e con adeguata programmazione tutti i problemi che in questi ultimi anni, anche a causa della notevole carenza di risorse finanziarie, si sono sempre manifestati, arrecando disagio, e di questo mi scuso, a tutta la collettività” dichiara l'assessore Barosini.