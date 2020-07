Echos: suggestioni musicali a Masio, Morbello e Piovera

PROVINCIA - Sono tre gli appuntamenti musicali che inaugureranno la rassegna di musica classica Echos 2020. “Dopo mesi di smarrimento e interrogativi - spiega il direttore artistico della rassegna, Sergio Marchegiani - ha senso riprendere, oggi più che mai, perché la condivisione della musica, della bellezza, dell'arte è diventato tanto più importante dopo questi mesi”.

Echos. I luoghi e la musica prenderà il via venerdì 24 luglio, alle 21.30, davanti alla Torre Civica medievale di Masio e vedrà protagonista il virtuoso della fisarmonica Gianluca Campi. Genovese, enfant prodige, Campi ottiene fama mondiale nel 2000 aggiudicandosi il Trofeo Mondiale di fisarmonica in Portogallo. Da allora si è esibito in importanti sale da concerto e attualmente è l'unico esecutore al mondo della fisarmonica liturgica "M. Dallapè".

Virtuosi a Morbello

Il giorno dopo, sabato 25 luglio, alle 18, nel parco di villa Claudia a Morbello, spazio ai Vienna Symphony Virtuosi, ensemble austriaco formato da Rudolf Gindlhumer al flauto, Christian Löw alla tromba e Karl Eichinger al pianoforte. Si tratta di una formazione fondata quarant’anni fa e che a Morbello ha in scaletta un originalissimo impaginato che abbraccia diversi compositori, con sorprendenti richiami anche al jazz.

Il Duo Des Alpes e Beethoven

Domenica 26 luglio, con inizio alle 18.30, il weekend musicale si concluderà al castello di Piovera con il Duo Des Alpes. Costituito dal violoncellista svizzero Claude Hauri e dal pianista Corrado Greco, il duo proporrà un concerto interamente dedicato alle Sonate per violoncello e pianoforte di Beethoven nell’anno in cui ricorre il 250° anniversario della nascita.

Prenotazione obbligatoria

Concerti all’aperto, distanziamento e prenotazione obbligatoria del posto caratterizzeranno questa edizione della rassegna. I concerti sono tutti a ingresso gratuito, ma è necessario prenotare. A tal proposito, i posti sono quasi esauriti per gli eventi a Masio e Piovera, ma ancora disponibili per Morbello. Per info e prenotazioni: www.festivalechos.it oppure 348 7161557.

In caso di maltempo i concerti si svolgeranno al chiuso, sempre rispettando le misure di sicurezza.