La carica dei 340. Al campo scuola

ALESSANDRIA - Dopo tanti meeting, che sono stati importanti segnali di ripartenza, finalmente anche nell'atletica si ricomincia sul serio. Ancora una volta dal campo scuola di Alessandria, dove tutto è iniziato, il 4 luglio. Oggi, giovedì, un evento interregionale, con ben 340 iscritti. "Il livello degli partecipanti - conferma Giancarlo Rapetti, direttore tecnico dell'Atletica Alessandria, che organizza - è davvero molto alto".

In apertura di programma, alle 17, le tre gare riservate agli Under 16, 80 e 300 metri e salto in alto.

Poi toccherà agli assoluti: 200 e 800 metri, 400 ostacoli, asta e salto in lungo, con i migliori atleti di tutto il Piemonte e di altre regioni. A chiudere la serata la marcia, 5mila metri di assoluto prestigio, perché al via ci saranno alcuni fra i più forti Under 18 italiani.