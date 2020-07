Europa Bevingros 'vede' la promozione

ALESSANDRIA - I punti sono 28, 3 per i diritti sportivi e 25 per i meriti sportivi. Significano terzo posto e alimentano le speranze di ripescaggio in Seconda Categoria dell'Europa Bevingros.

Risolto un piccolo 'giallo': la società del patron Stefano Giacchero ha presentato regolarmente domanda di ammissione alla serie superiore, ma nella prima classifica elaborata dal comitato regionale della Figc non compariva. Grazie alla segnalazione del delegato provinciale Franco Gemme, la graduatoria è stata aggiornata: gli alessandrini sono alle spalle di Vianney (38) e Cuneo Fc (31), a quota 28 c'è anche il Villaromagnano, che è quarto perché l'Europa è affiliata dal 1984 e i tortonesi dal 2017. Al quinto posto, con 27, Boys Ovada.

Tutto il team spera di salire: da verificare, ora, quanti saranno i posti liberi e, anche, se il comitato deciderà di aggiungere un girone di Seconda. La dirigenza è impegnata per il mercato, fra conferme e nuovi arrivi, fra cui quello di Alban Rama.

Trattative frenetiche in tutte le categorie. In Promozione la Polisportiva Gaviese annuncia, per l'attacco, l'accordo con Mattia Pellegrini, classe 1983, molte stagioni (e gol) anche in campionati superiori.