Referendum costituzionale: come possono votare gli italiani residenti all'estero

ALESSANDRIA - In occasione della prossima consultazione referendaria, prevista per domenica 20 e lunedì 21 settembre, gli elettori italiani residenti all’estero potranno esercitare il diritto di voto in Italia, presentando domanda entro e non oltre il 28 luglio, alla rappresentanza diplomatica o consolare di residenza, utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e reperibile sul sito del Comune di Alessandria (sezione Elettorale) e sui siti consolari.

La richiesta può essere trasmessa tramite invio postale o telematico o consegnata a mano unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.