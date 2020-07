ALESSANDRIA - Fino al 30 agosto al Museo Etnografico C’era una volta di piazza Gambarina sarà visitabile Chapeau! La Borsalino in mostra alla Gambarina.

Sono esposte rare fotografie dalla collezione del Cifa, a cura di Luigi Martinengo, che per anni ha realizzato numerose mostre del cappello nel mondo. Si possono ripercorrere le sequenze della produzione del cappello, grazie alla presenza di strumenti utili alla sua creazione e si potranno ammirare pregiati copricapi d’epoca (quali Lobbia, Icaro, cappello “Bottoncino” e vari cappelli da signora). Un’ulteriore guida è offerta dalla riproduzione di un interessante video prodotto con la partecipazione di Angelo Dolci, ex impiegato Borsalino. Una vetrina è dedicata all’esposizione di alcuni registri dell’Educatorio G. Borsalino, grande ed encomiabile realizzazione da parte dell’azienda per gli operai e i loro figli.

La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30, sabato e domenica dalle 15 alle 19 con ingresso libero.