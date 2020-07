Adidas, marchio mondiale per i sogni dei Grigi

L'Adidas? Potrebbe anche essere un talismano per l'Alessandria. "I responsabili ci hanno fatto notare che, quando hanno raggiunto l'accordo con Virtus Entella e Pisa erano in Lega Pro e al primo anno sono salite in B. Noi siamo la terza società di C e l'unica in questa stagione".

Luca Borio, direttore commerciale dei Grigi, svela un dettaglio tutt'altra che trascurabile. Anzi. molto importante, soprattutto in

questa annata in cui, Luca Di Masi lo ribadisce, "abbiamo deciso di giocare allo scoperto". Il presidente è il primo a indossare la nuova maglia: è collegato dalla sede delle vacanze ma quel fotogramma colpisce, emoziona, mette i brividi.

'Adidas veste i grigi' è la scritta sul grande manifesto in sala stampa: ci sono tre artigli, come le strisce di un marchio leader nel mondo. "Un sogno: credo non solo mio, ma di tutti i tifosi. Ho sempre desiderato questa azienda mondiale per la mia Alessandria. A Borio ho detto: proviamoci. Ci siamo riusciti".

Poi tocca a Giuseppe Prestia e Davide Di Quinzio indossare la prima e la seconda divisa e al giovane Poppa quella da passeggio. Quella del portiere? "Non sarà più gialla, ma verde o blu. Però prima prendiamolo il portiere".

Foto Ilaria Cutuli