La Milano-Torino solca il Monferrato

FUBINE - Passaggio in Monferrato per i protagonisti della Milano-Torino, celebre corsa ciclistica, giunta all'edizione numero 101. I corridori hanno attraversato le nostre colline, seguite da un discreto pubblico di appassionati.

Gruppetto di testa con 3 minuti di vantaggio sugli inseguitori, un distacco facilmente colmabile in una corsa per velocisti.

E' il primo appuntamento, nell'Alessandrino, in una settimana caratterizzata dal ciclismo. Sabato, la provincia sarà interessata (non senza polemiche) dalla Milano-Sanremo; sempre sabato, al pomeriggio, ma anche domenica mattina, a Fubine si disputeranno due gare nazionali per Under 23 (il trofeo Guerci e il trofeo Porta del Monferrato).