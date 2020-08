Artico: "Eusepi? Sono ottimista. Anche per Gonnelli"

ALESSAndria - "Per Umberto Eusepi sono moderatamente ottimista. E' una partita a tre, ma anche questa mattina mi sono sentito con il figlio del presidente del Pisa. E con Roberto Gemmi ci parliamo da qualche mese". Fabio Artico confessa di passare "una decina di ore al telefono, per un mercato che stenta a decollare. Noi siamo fra le poche società di C che si muovono, anche perché abbiamo solo 10 giocatori sotto contratto, oltre a Macchioni, che è, però, un addestramento tecnico. Quindi, per arrivare ai 22 previsti per questa stagione, abbiamo ampio margine di azione, al contrario di club che, con 18/19 tesserati, sono bloccati".

Però A e B ancora non si muovono. E anche le retrocesse come il Livorno, "che ha una situaizone societaria confusa. Spero la definiscano, perché vorrei provare a prendere Gonnelli". Rilevando il contratto che è in scadenza nel 2021: definendo questa operazione, tramonterebbe la pista Malomo.

Tornando al reparto avanzato, il ds dei Grigi esclude Pazzini. "Non so se continuerà a giocare, non mi sono informato, anche perché è un giocatore che non rientra nei nostri piani". Eusepi sì, "anche nel suo caso vorremmo rilevare il contratto, che scade nel 2022, perché ha ancora un biennale con il Pisa".

Artico proverà anche a riportare in grigio Celia, "ma il Sassuolo non si è ancora pronunciato", poi cercherà di trovare interpreti nuovi come esterni, il che escluderebbe Eleuteri. In porta Crisanto vicino al rinnovo, per il numero uno sei o sette profili, c'è anche Iannarilli.

Capitolo giovani: "Il progetto continua, anche uno degli innesti in attacco sarà un under, ma non faremo minutaggio".

Ritrovo del gruppo a inizio della prossima settimana, il 17 o il 18, con almeno quattro Berretti aggregati. "Saremo alla Michelin e la prima settimana sarà, soprattutto, per tamponi, sierologici e test". L'intervista integrale sul Piccolo domani in edicola.