Un mese denso di incontri per l'Isral

PROVINCIA - Un mese denso di appuntamenti per l'Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea "Carlo Gilardenghi" di Alessandria. Per il ciclo In collina dalle storie alla storia, giovedì 13 agosto, alle 18.15, nel loggiato del palazzo comunale di Camagna Monferrato incontro con la presentazione dello studio di Cesare Panizza, Dalle belle città date al nemico. Il Partigianato in provincia di Alessandria. Il libro, uscito in concomitanza con l’anniversario della Liberazione, approfondisce la complessità di un territorio che per la sua conformazione geografica e la collocazione strategica delle sue formazioni partigiane si colloca tra Piemonte, Liguria, Lombardia, un territorio, inoltre, colto nella sua fase di transizione dall’agricoltura all’industria. Con Cesare Panizza dialogherà Roberto Rossi, presidente provinciale Anpi.

Sempre Cesare Panizza sarà con il suo libro a Rocchetta Ligure venerdì 21 agosto alle 18 al museo “G.B. Lazagna-Resistenza e vita sociale in Val Borbera” (palazzo Spinola): un luogo particolarmente significativo per la storia del movimento resistenziale in provincia di Alessandria. Con Cesare Panizza discuterà il presidente dell’Isral, Mariano Santaniello. Per informazioni e prenotazioni tel. 0143 90004, email: museo.rocchettaligure@gmail.com.

Lunedì 24 agosto, alle 21, l'Isral ha scelto il cortile della biblioteca di San Salvatore per la presentazione del numero 67 della rivista semestrale Quaderno di storia contemporanea, edita grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. All’incontro, coordinato da Laurana Lajolo e da Mariano Santaniello, interverranno alcuni autori. Il 67° Quaderno di storia contemporanea, Spazio Città Ambiente, affronta il complesso tema del governo dello spazio urbano e dell’antropizzazione del territorio, con una particolare attenzione al contesto alessandrino.

Biblioteca e servizio bibliotecario rimarranno chiusi fino al 16 agosto.