Un nuovo contagiato a Bistagno, «ma nessun focolaio»

BISTAGNO - Il sindaco Roberto Vallegra si prende il compito di diffondere la notizia: «Abbiamo un nuovo caso di positività di un residente in paese – ha postato ieri – Sono già stati fatti tutti gli accertamenti del caso. La persona in questione ha accusato dei sintomi una settimana fa circa quando si trovava in altra località, ospite di un parente. Lo stesso è ricoverato in una struttura ospedaliera ed è in discrete condizioni di salute».

Alla notizia nel circondario di Bistagno erano partite fantasiose ricostruzioni. Al primo cittadino preme fare chiarezza: «In paese non c'è nessun focolaio – ha dichiarato – In ogni caso consiglio di continuare ad osservare le note regole anti-contagio». Quindi del distanziamento di almeno un metro, dell’utilizzo della mascherina al chiuso e anche all'aperto se non è possibile mantenere la distanza di sicurezza).

«Cerchiamo di favorire il lavoro di tutti i nostri commercianti entrando nei negozi con la mascherina – ha concluso – può essere tolta nei bar e ristoranti se seduti al tavolo o al bancone per consumare cibo e bevande. Ed evitiamo le aggregazioni (non regolamentate)».