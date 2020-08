"Cavalcavia, troppi rischi per bici e pedoni"

ALESSANDRIA - Un nostro lettore, Alessandro Bucari, segnala la pericolosità del cavalcavia che porta al rione Cristo: "Quando si potrà vedere in totale sicurezza? - scrive - Ci sono buchi solo parzialmente tamponati da transenne, i quali rendono il transito per i pedoni, ma soprattutto per i ciclisti, estremamente pericoloso".