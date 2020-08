Fuga di gas alla Solvay: al lavoro i tecnici dell'Arpa

SPINETTA MARENGO - Verso le 8,30 di questa mattina, venerdì, nel reparto Perfluorovinileteri dello stabilimento della Solvay Specialty Polymers è stato dato l'allarme interno per una fuoriuscita di gas. Allarme rientrato poco dopo, non ci sarebbero danni a cose e persone.

Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'Arpa che hanno immediatamente effettuato i controlli esterni, mentre per il perimetro interno sarà compito dell'azienda. Le centraline, che si trovano una a circa 500 metri dallo stabilimento e l'altra a 1500, non avrebbero rilevato anomalie, ma sono in corso, proprio in questo momento, controlli per verificare cosa è accaduto.