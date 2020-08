Capodanno Alessandrino: il 31 si brinda a mezzogiorno

ALESSANDRIA - "L'anno bisesto di Alessandria si concluderà il 31 agosto con il Capodanno Alessandrino". Che anche per l'anno 16 sarà il 31 agosto, ma con una novità: il brindisi che saluterà - si spera - mesi molto difficili sarà a mezzogiorno. L'invito di Monica Moccagatta, ideatrice insieme a Marco Beria, condiviso dall'amministrazione comunale, è rivolto a tutti, "da 0 a 100 anni. Si può festeggiare in qualunque luogo: nei locali, nei negozi, nei circoli, nelle piscine, negli uffici, anche in casa. Ma solo alle 12". L'orario è, anche, la condizione per utilizzare l'immagine creata, come ogni anno, da Renato Vacotti, con la parte alta della facciata del comune su uno sfondo verde, perché questuo sarà "l'anno verde", dedicato all'ambiente, e il colore identificativo si presta a molte interpretazioni, "anche una pennellata di speranza, oltre a stimolare comportamenti più responsabili e rispettosi", sottolinea l'ideatrice. Non ci saranno appuntamenti serali, "solo quelli a mezzogiorno potranno utilizzare il marchio e l'immagine del Capodanno. L'orario scelto, in un periodo molto partiolare, servirà a rendere questo appuntamento ancora più popolare".

"Entusiasmo e fantasia"

"Il Capodanno alessandrino ci permette di sottolineare la positiva realtà della nostra comunità, che è colorata e non grigia. Anche un momento così difficile - insiste l'assessora alle manifestazioni Cherima Fteita- in cui la priorità è la salvaguardia della salute dei cittadini, non ha fatto venire meno l'entusiasmo e la creatività dei promotori. Anche in questo 2020, il 31 agosto, a mezzogiorno, Alessandria potrà vivere la sua festa e il suo originalissimo 'Capodanno' di fine estate". Per chi parteciperà, anche la possibilità di raccontarlo con fotografie: l'invito è pubblicare gli scatti del brindisi su facebook e instagram, con l'hashtag #CapodannoAlessandrino, per chi partecipa importanti sorprese.

Sempre solidale

Il Capodanno conserva la sua identità anche solidale: gli anni scorsi erano i titolari dei locali a destinare alla sezione alessandrina dell'Ail una parte della somma versata per l'organizzazione. Per l'anno 16 non ci saranno quote, ma l'invito, a tutti, è fare una donazione all'AlAil per sostenere i molti progetti di ricerca, formazione professionale, acquisto di attrezzature di supporto per la cura dei pazienti ematologici, sostegno dei trapiantati e dei loro familiari. L'iban è IT 27 F 05034 10408 000000090217

Debutta Solidal

Fra i loghi sull'immagine del Capodanno anno 16 c'è anche quello di Solidal per la ricerca. "Sarà un brindisi all'insegna del verde, che sottolinea la stretta connessione tra la ricerca e l'ambiente - sottolinea Marinella Bertolotti del Comitato Solidal per la Ricerca - Siamo onorati che una manifestazione amata e apprezzata come il Capodanno Alessandrino abbia scelto anche noi per sottolineare il binomio alla base del percorso che l'azienda ospedaliera sta portando verso l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico sulle Patologie Ambientali e Mesotelioma".

"