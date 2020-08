Continuano le ricerche di Vittorio Carelli

CASALE - AGGIORNAMENTO ORE 10.20: Vittorio Carelli è stato ritrovato.

Amici, Carabinieri, Polizia e Protezione Civile. Sono proseguite tutta la notte e vanno avanti tutt'ora a Casale le ricerche di Vittorio Carelli, del quale non si hanno notizie dalle ore 14 di ieri pomeriggio.

Carelli, che è stato visto l'ultima volta in mountain bike, avrebbe spento il cellulare nel pomeriggio in città ma (l'ultima cella agganciata dal suo apparecchio telefonico lo localizzerebbe nella zona tra piazza Castello, il Ronzone e il Rotondino), complici anche le vie deserte per il caldo e il giorno festivo, sembra essere sparito nel nulla.

I Carabinieri guidati dal capitano Christian Tapparo, dopo i tentativi infruttuosi di queste ultime ore, stanno valutando di procedere all'osservazione delle telecamere disseminate per la città, un'operazione che necessariamente richiederà molto tempo.

Per chiunque lo abbia visto o abbia sue notizie la raccomandazione è di mettersi in contatto con le Forze dell'Ordine.