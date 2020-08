Maccario, stop in finale. Ma va al Master da Nadal

ROMA - La cavalcata vincente di Nicole Maccario si ferma all'ultima tappa. Nell'Under 9, la portacolori del Circolo Tennis Cassine, la più piccola del gruppo di giovani tennisti, avanza fino alla finale del master Kinder Trophy, a Rma. Si arrende solo ad Altea Cieno, del Circolo Tennis Palermo, che fa valere anche la struttura fisica più massiccia. 4/0 4/1 il punteggio, ma per Maccario, seguita a bordo campo dal responsabile tecnico, Eugenio Castellano (con lei nella foto) è comunque un grande risultato. "Il talento c'è, e Nicole - sottolinea il presidente del circolo, Giorgio Travo - ha notevoli margini di crescita e di miglioramento".

Oltre alla Coppa, anche la soddisfazione per avere ottenuto il pass per il master internazionale, dal 14 al 17 novembre, alla 'Rafa Nadal Academy', a Manacor, sull'isola di Minorca. Per Nicole anche i complimenti dgli osservatori della Federtennis per la qualità del tennis espresso dalla baby cassinese.