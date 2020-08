Cirio: "Un patto per Valenza"

VALENZA - Il Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio ha lanciato un patto per lo sviluppo durante la presentazione dei candidati di Forza Italia in consiglio comunale: "Valenza è una delle città più importanti del Piemonte", ha sottolineato. "Grazie al centrodestra il Piemonte non è più "torinocentrica" e guarda a far crescere tutti i territori con grandi potenzialità".