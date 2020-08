Polizia Penitenziaria, agente aggredito in carcere

ALESSANDRIA - Un detenuto del carcere Cantiello e Gaeta ha aggredito per futili motivi un agente della Polizia Penitenziaria prendendolo a pugni. L’agente è stato subito soccorso e portato in ospedale per le cure. È successo ieri e sull’accaduto è intervenuto anche il consigliere comunale Piero Castellano, presidente della Commissione Politiche Sociali e Sanitarie.

“Esprimo la massima solidarietà al corpo di Polizia Penitenziaria - ha detto Piero Castellano - ancora una volta vittima di un’aggressione. Sono stato avvisato dal sindacato autonomo Sappe. Ricordo il mio impegno e la mia attenzione avendo già convocato la Commissione Politiche Sociali Sanitarie nella scorsa estate su questo tema. A breve sarà mio dovere convocarne un’altra”.