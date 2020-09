Il giorno di Corazza

ALESSANDRIA - Per Simone Corazza i Grigi hanno messo la freccia e sorpassato tutti. Anche il Palermo, che resta fermo sulla proposta di un biennale e invece il giocatore, anche lui seguito, come Eusepi, da D'Amico, chiede un triennale. Anche il Perugia ci ha provato: ha avuto un incontro, ma con fumata nera. Bianca, invece, per l'Alessandria, che fra poche ore dovrebbe annunciare la firma dell'attaccante classe '91, l'anno scorso 14 gol (suo miglior bottino in carriera) in 25 gare, protagonista della promozione della Reggina.

Con il club calabrese, dove il ds Artico ha vinto un campionato dalla B alla A, ci può essere una trattativa anche per l'esperto terzino sinistro Matteo Rubin, classe '87, 12 presenze e una rete nell'ultimo campionato, ma molta B, e anche, apparizioni in A in carriera.