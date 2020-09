Quattro casi in paese, mascherine obbligatorie in piazze e giardini a Mirabello

MIRABELLO - La notizia di quattro positività al Covid-19 (per fortuna dal quadro clinico non preoccupante) tra gli abitanti di Mirabello Monferrato ha indotto il sindaco Marco Ricaldone ad emanare un'ordinanza con la quale, da ieri, è stato reso obbligatorio l'uso delle mascherine in tutte le potenziali situazioni di assembramento come piazze e giardini pubblici all'interno del territorio comunale. Il tutto in aggiunta alle disposizioni valide sul territorio nazionale.

L'ordinanza, valida per tutti dai 6 anni, rimarrà in vigore fino a nuove disposizioni.