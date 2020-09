Sanzionata una ditta di smaltimento rifiuti metallici in provincia

PROVINCIA - Nell'ambito dell'operazione "Oro Rosso", che ha coinvolto 40 operatori del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Piemonte e Valle d'Aosta per una giornata di contrasto a livello nazionale delle violazioni alle norme ambientali sullo smaltimento di rifiuti particolari e allo specifico fenomeno criminoso dei furti di rame, in provincia di Alessandria gli operatori della Sezione Polfer hanno elevato una sanzione amministrativa presso una ditta di smaltimento di rifiuti metallici, dell’importo superiore ai 500 euro per irregolarità nella compilazione dei registri.