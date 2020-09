Casale, il corpo dato alle fiamme sarebbe di Paolo Beccuti

CASALE - Sul cadavere rinvenuto questa mattina a Casale, in strada San Giorgio Miglietta, sono ancora in corso le indagini della Polizia. La vittima, però, sarebbe Paolo Beccuti, 61 anni. Gli inquirenti stanno indagando in ambito famigliare, sotto indagine la posizione del figlio Guglielmo, 23 anni. Qui la fotogallery dal luogo dell'omicidio.