Coronavirus: oggi tre nuovi contagi in provincia

ALESSANDRIA - Tre nuovi contagi oggi nell'Alessandrino, con zero decessi e zero guariti: questo l'aggiornamento dell'emergenza coronavirus secondo l'Unità di crisi regionale.

Una vittima in più, invece, in Piemonte, con il totale che sale a 4152: 681 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 374 Novara, 1837 Torino, 224 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I positivi sono 33.335 (+42 rispetto a ieri, di cui 30 asintomatici; dei 42: 20 screening, 18 contatti di caso, 4 con indagine in corso; quelli importati sono 20 su 42): 4213 Alessandria, 1925 Asti, 1084 Biella, 3172 Cuneo, 3076 Novara, 16.610 Torino, 1586 Vercelli, 1194 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 287 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 188 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 104 (- 1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1656. I tamponi diagnostici finora processati sono 618.710, di cui 347.141 risultati negativi.

Infine, i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 27.005 (+30 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3377 (+0) Alessandria, 1614 (+1) Asti, 849 (+0) Biella, 2589 (+5) Cuneo, 2.418 (+3) Novara, 13.824 (+13) Torino, 1165 (+8) Vercelli, 986 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 183 (+0) provenienti da altre regioni.

Altri 409 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.