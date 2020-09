Tamponamento sulla A14: muore un 13enne di Pontecurone

FORLI' - Doveva essere un rientro dalle vacanze normale: è bastato forse un attimo di disattenzione da parte dell'autista di un camion con rimorchio, che ha colpito nel tratto della A14 fra Cesena Nord e Forlì in direzione Bologna, la Volkswagen T-Roc sulla quale Luca Bassi, 13 anni di Pontecurone, viaggiava nel sedile posteriore perché non ci fosse più nulla da fare per lui, schiacciato fra le lamiere nonostante indossasse la cintura di sicurezza.

Alla guida, e ricoverato all'ospedale 'Bufalini' di Cesena, anche il padre Emiliano, 49 anni, tutt'ora in prognosi riservata in quanto ferito gravemente, mentre la sua compagna 43enne ha riportato solo lievi ferite. Coinvolte nell'incidente anche altre due automobili con gli occupanti, cinque in tutto, trasferiti negli ospedali della zona.

L'autista del mezzo pesante, un 52enne di Sabbioneta, è risultato negativo all'etilometro ed è indagato per omicidio stradale.