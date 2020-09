Terza Categoria: ecco i gironi, a breve i calendari

ALESSANDRIA - Quasi tutto secondo i piani nei gironi di Terza Categoria: in attesa del comunicato ufficiale le indiscrezioni filtrano e parlano di un raggruppamento tutto alessandrino a quindici squadre e della necessità di conseguenza di spostare nelle province confinanti alcune società.

Il girone di Alessandria, ancora una volta con un numero di squadre dispari e di conseguenza con un turno di riposo, vede iscritte Aurora Pontecurone, Aurora Sporting Club, Bergamasco, Boys Calcio, Davide Arata, Fortuna Melior, Garbagna, Junior Asca, Lerma, Lobbi, Predosa, Stazzano, Tiger Novi, Vignolese e Valmilana: quattro new entry in un torneo equilibrato dove si dovrà lottare fino all'ultimo per salire di categoria.

Trasferite quindi nel girone astigiano Castelletto Monferrato, Mirabello e Ozzano Ronzonese: con loro a completare il girone ci sono Annonese, Castelnuovo Don Bosco, Cmc Montiglio, Futsal Monferrato, Mezzaluna, Mombercelli, Moncalvo, San Paolo Solbrito, Sca Asti, Sport Italy e Virtus Canelli. Finisce addirittura nel girone di Vercelli invece il Villanova Monferrato.

Nel tardo pomeriggio di oggi o nella prima mattinata di giovedì sono attesi i calendari.