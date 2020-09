Brilla la medaglia di Franco Musso, 60 anni dopo

ACQUI - Era il 5 settembre 1960, il giorno dell'oro di Franco Musso alle Olimpiadi di Roma, nei pesi piuma.

Per lui, oggi, un omaggio speciale, 60 anni dopo: nella sala consiliare del Comune il tributo di Acqui al campione e all'uomo, "Franco è un dono per la nostra città", ha sottolineato il sindaco Lorenzo Lucchini, che ha voluto questa cerimonia, organizzata in collaborazione con Stellio Sciutto. "Un ringraziamento pubblico a un gigante dello sport, esempio di tenacia ed entusiasmo, sul ring come nella vita - così Lucchini - Un riferimento per tutti, per i traguardi raggiunti e i valori di cui è stato testimone".

Commosso, Musso, festeggiato anche dall'assessore regionale all'agricoltura, Marco Protopapa. Al collo una medaglia che continua a brillare, di cui essere fiero: sul Piccolo in edicola Musso racconta la sua storia e quegli inizi seguendo un consiglio del parroco il giorno della prima comunione.