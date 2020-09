Ragazzo ferito in via Candiani: investimento o caduta dal secondo piano?

CASALE - Un ragazzo minorenne di 12-14 anni, a terra, al ciglio della strada in via Candiani, all'altezza del civico 1, all'angolo con via del Gazometro. Questa mattina, poco dopo le 8, a Casale, alcuni passanti hanno prestato i primi soccorsi a un giovane, successivamente trasportato cosciente in pronto soccorso dagli operatori del 118 con alcune probabili fratture. Per cercare di comprendere la dinamica dell'accaduto, se si tratti di una caduta dal secondo piano, di un investimento oppure di altro, indagano i Carabinieri del capitano Christian Tapparo.