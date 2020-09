'Morbelli', nuove aule per studiare in sicurezza

ALESSANDRIA - E' stata 'rivoluzionata', la scuola Morbelli di Alessandria, per accogliere con tutti i crismi di sicurezza gli alunni. Pareti abbattute per allargare le aule, nuova sistemazioni delle classi e persino un video realizzato dal gruppo Fantagenitori (composto da genitori, insegnanti, famiglie, ex alunni e collaboratori) sulla pandemia, basato sul testo della docente Chiara Taverna.