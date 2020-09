Calicentro, buoni riscontri per il primo weekend

CASALE - È sostanzialmente buono il bilancio del primo fine settimana di CaliCentro, l'evento su prenotazione al Castello che sostituirà, anche il prossimo fine settimana (da venerdì sera a domenica sera) la Festa del Vino, impossibile nella sua versione tradizionale a causa del Covid.

Quella messa in piedi al Castello è una complessa macchina organizzativa, si accede quasi come se si dovesse prendere un aereo. Dentro, tra corte, sale e spalti, lo spazio è ampio, il servizio è al tavolo. Decine gli incaricati tra camerieri, cassieri, addetti alla sicurezza, alla vendita del vino.

«Primo turno del venerdì un po' in sordina come da tradizione, tutto esaurito il secondo. Sabato un po' inferiore alle attese il pranzo, mentre la sera si è registrato il tutto esaurito. Come affluenza è stata la domenica, tra pranzo e cena, il giorno migliore. Ora, in vista del prossimo e conclusivo weekend, vogliamo incentivare maggiormente gli appuntamenti per pranzo» commenta l'assessore alle manifestazioni Emanuele Capra.

Tra le novità degli ultimi giorni la modalità di prenotazione che, oltre attraverso il sito è possibile anche al chiosco Iat (dove non è richiesta la carta di credito per i costi di prevendita, pari a 2 euro ogni tavolo da due persone).