C'è Mora per la fascia destra

ALESSANDRIA - "Da quella parte dobbiamo ancora aggiungere" aveva detto Angelo Gregucci alla fine della gara di Coppa Italia con la Sambenedettese. La 'parte' è la fascia destra e la richiesta è stata esaudita: dall'Atalanta, a titolo temporaneo per due anni, arriva Christian Mora, classe 1997 (compirà 23 anni il 31 dicembre), esterno che si adatta a compiti difensivi, ma è anche molto propositivo.

Prodotto del vivaio dell'Atalanta, con cui è sotto contratto, nell'ultima stagione per lui 20 presenze in B al Cittadella. In C ha vestito le maglie di Pro Patria, Piacenza e Renate e ha totalizzato154 partite tra i professsionisti.

La formula è quella del prestito biennale, con diritto di opzione per i Grigi e di contro opzione per la società bergamasca