Memorial Zucconi, oltre 16mila euro per il paese

BASSIGNANA - Oltre 16mila euro raccolti con la seconda edizione del Memorial Cristian Zucconi. Per la precisione 16.365, una cifra importante, Andrea Zucconi, papà di Cristian, è soddisfatto.

"Il mondo dei motori è straordinario. Piloti, appassionati, curiosi, partner: questo risultato mi dà ragione. Io sostengo che chi perde la speranza, fallisce la missione. Io non l'ho mai persa, tutti insieme abbiamo vinto la nostra scommessa".

La somma realizzata con la 'due giorni' di eventi è stata utilizzata per acquistare materiale per la comunità: giochi per l'asilo, lavagna multimediale per la scuola primaria, carrozzine, deambulatori e un carrello per i medicinali. L'organizzazione ha anche acquistato 1000 mascherine e un gazebo, da collocare nel parco della piazza, e contribuito a un intervento di sanificazione degli uffici comunali.