Fiamme in un appartamento popolare

NOVI LIGURE - AGGIORNAMENTO ORE 23.00 L’incendio è stato domato. L’uomo che occupa l’alloggio, e che probabilmente non si era accorto di quello che stava accadendo, è stato salvato dai Vigili del fuoco.

Incendio questa sera in un alloggio popolare del palazzo all’incrocio tra viale della Rimembranza e in via Mazzini. Sono stati alcuni i passanti a vedere un denso fumo nero uscire dalle finestre e a dare l’allarme. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco e della Polizia Municipale.

I pompieri hanno gettato in strada coperte e vestiti carbonizzati. Si presume che le fiamme siano state innescate dal surriscaldamento di un elettrodomestico. Al momento non si segnalano feriti. Seguono aggiornamenti.