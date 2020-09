Randazzo: "Adesso sono pronto per il titolo"

ALESSANDRIA - L'arbitro gli ha appena alzato il braccio in segno di vittoria. Luciano Randazzo si avvicina alle corde del ring, Sabrina, la compagna, gli porge la piccola Atena, nata pochi mesi fa, la spettarice più piccola. Occhi sgranati e un sorriso, pronta a fare festa con papà Lucio. Gli applausi sono anche per lei, mentre Randazzo annuncia che è pronto per affrontare il match per il titolo italiano, il 13 novembre a Mantova. "Ho provato a inserire qualche colpo diverso, per sorprendere Kaba, il detentore: funzionano, adesso devo solo perfezionare le novità".

Fra un mese e mezzo il combattimento più atteso: la corsa alla corona è iniziata nel migliore dei modi, al Memorial Michelon, con la regia di Eugenio Dragone.