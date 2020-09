Nessun apparentamento: Ballerini e Oddone al ballottaggio senza Deangelis

VALENZA - Alla fine l'apparentamento non c'è stato. Per ufficializzare l'intesa c'era tempo fino a mezzogiorno di ieri ma tutti gli accordi sono rimasti nel campo delle idee senza tramutarsi in fatti. Luca Ballerini e Maurizio Oddone correranno da soli, uno contro l'altro, nel ballottaggio di domenica e lunedì. Nessuno di loro (con le rispettive coalizioni, è sottinteso) è riuscito o ha voluto scendere a patti con Alessandro Deangelis il cui 12 e rotti percento al primo turno rappresentava una dote non indifferente in vista del voto decisivo. Ma il matrimonio non s'ha da fare, evidentemente.

Adesso, a guardare al risultato di una settimana fa, Ballerini e Oddone partono alla pari. Dove andranno i voti di Deangelis? I suoi elettori torneranno alle urne? Torneranno quelli che avevano votato per Ballerini e Oddone? Ci andrà qualcuno che nel primo turno aveva preferito andarsene al mare a godere dell'ultimo sole d'estate? Ancora una settimana e tutte queste domande troveranno una risposta.