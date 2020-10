"Il Cristo? Quasi una mafia...": bufera sulle parole di Bovone (Fi)

ALESSANDRIA - Ha scatenato un putiferio la frase del consigliere comunale di Forza Italia, Mauro Bovone, sui presunti favori al rione Cristo: quel "sembra una mafia" ha provocato le reazioni di tutte le fazioni politiche. E non solo.

“Il presidente della Commissione Sviluppo e Territorio Mauro Bovone - sottolinea ad esempio il gruppo della Lega - ha espresso critiche che non condividiamo, utilizzando un linguaggio addirittura offensivo. Ci auguriamo che abbia parlato a titolo puramente personale, e non di tutto il suo partito. In ogni caso la Lega si dissocia, e conferma il suo pieno appoggio alla Commissione Alessandria Sud, e ai commercianti e cittadini del Cristo impegnati ‘pancia a terra’ nel rilancio del loro quartiere".

"I consiglieri contrari a questi gruppi di cittadini dicono no ai principi fondamentali della politica, della partecipazione dei cittadini e della democrazia", fa eco il gruppo consiliare M5S.

Anche gli altri schieramenti si sono espressi sui medesimi toni: sul giornale domani in edicola tutti gli approfondimenti.