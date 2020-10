Bobst: compleanno con inaugurazione, in Monferrato l'eccellenza

SAN GIORGIO - Un evento in grande stile ha celebrato quest'oggi i 60 anni dello stabilimento Bobst di San Giorgio e, contestualmente, la conclusione di un processo di rinnovo e ampliamento iniziato più di 4 anni fa che ha comportato investimenti per 20 milioni di euro complessivi. Un'importante investitura per l'ex Rotomec, parte importante tra gli asset del colosso mondiale della fornitura di macchinari e servizi destinati al trattamento de substrati, alla stampa e alla trasformazione per le industrie produttrici di etichette, imballaggi flessibili, scatole pieghevoli e cartone ondulato.

Presenti alla cerimonia, insieme a tutti i dipendenti (360 a San Giorgio), ai clienti e alle autorità, il Ceo di tutto il gruppo Jean-Pascal Bobst, Stephan Marz, head of business unit Web-Fed e Davide Garavaglia, Amministratore delegato di Bobst Italia.

«La storia di Bobst Italia è la storia di un successo duraturo. Oggi si finalizza un percorso decennale, a San Giorgio, grazie al personale che vi opera, ci sono standard di eccellenza» ha detto Jean-Pascal Bobst.