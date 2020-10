Frediani è grigio a titolo definitivo. Per due anni

ALESSANDRIA - Marco Frediani ha firmato. Come anticipato dal Piccolo in edicola e su questo sito, il jolly offensivo classe 1994 è un nuovo giocatore dell'Alessandria. Il giocatore scuola Roma, che con la Primavera giallorossa ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa, è stato acquistato a titolo definitivo dal Parma. Frediani, 24 presenze, 5 gol e 3 assist, l'anno scorso alla Sambenettese, nella sua carriera ha vestito le maglie di L'Aquila, Pisa, Ascoli, Ancona, Ternana , appunto, quella rossoblù della formazione marchigiana.

E' un giocatore che, per le sue caratteristiche, può essere utilizzato in moduli diversi, anche il 3-5-2, il 3-4-3 e, nell'eventualità di passare a 4 dietro, anche il 4-3-3.

Rinforzo in difesa?

Il mercato, però, continua (fino alle 20 di lunedì 5 ottobre): l'Alessandria ha messo gli occhi anche sul giovane difensore di scuola Milan, Gabriele Bellodi, classe 2000, che ha già 31 presenze in C con la maglia dell'Olbia, due stagioni fa, mentre lo scorso anno era a Crotone, dove ha conquistato la A, ma con un minutaggio molto ridotto. Centrale, mantovano, figlio d'arte (il padre è stato portiere con i virgiliani), Bellodi è sotto contratto con il Milan fino al 2023 e potrebbe arrivare in prestito.

Porte chiuse

Anche con l'Olbia, domenica, Noccagatta chiuso al pubblico. Su altri campi del girone gli spettatori, anche se in numero ridotto, invece entreranno: è il caso di Pro Patria - Pro Vercelli, per la quale saranno emessi 618 biglietti. In Lombardia ciò è permesso: non in Piemonte, dove sono state vietate presenze sugli spalti, prima concesse, anche per Autosped - Mantova di A2 basket femminile. Unica deroga del presidente Cirio per la Igor Novara di pallavolo (A1 femminile) e per la Juventus (mille biglietti a inviti).